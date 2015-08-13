更新版 1-中国汇市：人民币收三连跌至四年低点，央行双管齐下后市料渐趋平静

* 人民币与中间价双双现三连跌，且均刷新四年低点 * 央行干预助汇价收复部分失地 * 央行吹风会安抚市场发挥预期管理 * 后市波动料渐趋平静 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海8月13日 - 人民币兑美元即期 周四收三连跌至三年低点，今 日中间价续贬1%亦刷新四年低位。分析人士称央行干预身影犹在，且吹风会着力安抚市场情 绪，积极进行预期管理，后市走势料渐趋平静。 他们并表示，央行还是不希望人民币汇率出现明显贬值预期，但人民币达到短期均衡之 后并非完全不动，而是呈现更为市场化的波动，央行将起到一定的调控角色，并非主导作用 。 “今天收在这个位置，感觉是有所考虑的，按照新的中间价形成机制，就算（人民币要 ）贬值也不会贬的太快，收盘和中间价不要太大偏离嘛。”一中资行交易员表示。 完善中间价措施以来，人民币即期三日已累计下跌2.95%，中间价累计跌幅达4.45%。今 日人民币即期市场 成交295亿美元，较周三568亿美元天量明显下降。 今日境内长端美元掉期升水 报1,615点子，较昨日升7.67%，因过去这两天 市场购汇需求较多，抽离了部分流动性。但今日结汇需求较前两天增多，表明客户有逢高了 结的意思。 市场人士并指出，接连几日人民币大贬令市场流动性略显不足，不仅是即期市场，衍生 品市场亦因人民币急跌而影响估值，需要补交保证金。 “我们快疯了，前期结汇的现在保证金不足，全部要追加（保证金）、平仓。”另一中 资行交易员表示。 中国央行周四上午召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波动后可以回到正常状态，人民 币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校 正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。 三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指 导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续 性大幅波动。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四脱离一个月低位，与此同时人民币下跌步伐放缓 ，缓解了市场对于中国通过人民币大幅贬值来提高出口竞争优势的担忧。中国央行表示，当 前不存在人民币汇率持续贬值的基础。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.399 6.387 -0.19% 中间价 6.401 6.3306 -1.10% 成交额 294.95亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最 -0.03%(上限±2%) 日高 日低 大波幅 日内波动幅度(pips) 620 6.385 6.447 今年以来升贬幅度 -3.05% 2005年汇改以来升贬幅度 29.34% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1,500 =CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4516 6.4489 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5775 6.6425 R=> 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央 行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 杨淑祯)