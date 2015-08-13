欧洲汇市：英镑兑欧元由一个月低点回升，关注美国零售销售数据

本周中国人民币大幅贬值令美联储升息预期有所降温，且公布的疲弱经济数据引发了对全球经济增长和物价涨幅缩小的担忧。

英镑兑美元 持平于1.5620，欧元兑英镑 下滑0.4%至0.7115英镑，周三曾触及一个月高点0.71709.

Swissquote市场分析师Yann Quelenn说道：“英镑兑美元逼近1.5640/83附近的阻力位，如果今日稍后公布的美国零售销售数据强劲，那么英镑可能在止步于阻力位下方。”

英镑周三已经下滑，此前数据显示，英国6月薪资增幅远逊于预期，降低了英国央行升息的压力。(完)

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