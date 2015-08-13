香港个股：融创中国拟发行首批五年期30亿元人民币境内公司债

路透香港8月13日 - 中国房地产商--融创中国 周四称，将通过其全资附属公司发行首期30亿元人民币无担保境内债券，并分为两类品种，年期均为五年期，询价利率分别为3.5-5.5%及4.2-6.2%。

公司的声明称，其全资附属公司天津融创置地有限公司将作为债券发行人。第一类债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为20亿元，票面利率询价区间将为3.5-5.5%；第二类债基础发行规模则为10亿元，票面利率询价区间为4.2-6.2%。上述债券拟于上海证券交易所上市。

天津融创置地稍早获中国证监会核准发行不超过60亿元的境内公司债券，首期发行自核准日起12个月内完成，其余各期则须在24个月内完成。

发行人将于8月14-17日期间向合资格投资者发行首期债券。申万宏源证券承销保荐有限公司将为牵头主承销商，中信建设证券股份有限公司为联席主承销商。

首期债券获联合信用评级授予＂AA+＂评级。融创中国表示，拟将发债所得用于偿还贷款及补充营运资金。（完）

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