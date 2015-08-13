《路透晚报》--8月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国央行笃定人民币快贬已完成纠偏，意在市场化而非促出口

在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，中国央行明确亮出此次汇率主动调整的“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇改旨在建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。

--《特写》人民币贬值中国大妈这次不爱玩，出口企业喜获意外之礼

花了半个小时在中国银行北京复兴门某网点办理完结汇业务后，做金属出口贸易的李超满心欢喜地走出银行。在人民币中间价从周二开始大幅走贬以来，他今天做的这笔单已多赚2到3个点的利润了。

--中国贸易：外贸下行压力加大，今年出口仍有望实现正增长--商务部

中国商务部部长助理张骥周四表示，当前外贸下行压力加大，传统优势弱化，外贸企业普遍经营不容易。预计今年出口仍有望实现正增长，进口仍将在低位徘徊，但降幅将继续收窄。

--台湾央行：因房市趋于稳定，部分放宽房市审慎措施--副总裁

台湾央行周四召开常务理事会议后决议，因房地产市场趋于稳定，房市审慎措施列管区删除新北市两区、桃园市四区，且调高高价住宅房贷成数上限，由五成调高至六成。

--中国数据：7月实际使用外资(FDI)同比增长5.2%，增速大幅提升--商务部

中国商务部周四公布，今年7月实际使用外资（FDI）金额同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升。

--全球经济：人民币巨浪来袭，但美国基金经理及车商仍长期看好中国

对许多美国企业及投资者而言，本周中国意外贬值人民币之后全球市场经历的剧烈震荡，意味着他们在当前中国经济前景不确定性与长期增长希望之间做权衡时面临着挑战。

--中国反腐：一汽集团原董事长徐建一严重违纪违法被开除党籍和公职

中国中央纪委监察部周四宣布，经查，中国第一汽车集团公司原党委书记、董事长徐建一利用职务便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂，其中受贿问题涉嫌犯罪。依据规定，决定给予徐建一开除党籍和行政开除处分。

【金融】

--中国金融：大力发展政府支持的融资担保机构，建政银担合作模式--国务院

中国国务院周四表示，大力发展政府支持的融资担保机构，省级再担保机构三年内基本实现全覆盖，研究设立国家融资担保基金，完善银担合作模式。

--中国金融：陆金所加速推进平台化战略，将首推一站式P2P开放平台

以P2P网贷起家的上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）开始加速推进平台化战略，继上月推出基金频道后，其周四宣布将推出业内首个提供一站式投融资服务的P2P开放式平台。

--香港个股：I.T.称已将近12亿元人民币定存兑换港元，并将录得汇兑亏损

香港时装零售商--I.T. Ltd周四称，由于近日人民币汇率波动，公司已将11.87亿元人民币定期存款，于昨天以现货及通过远期合约兑换成港元，料将因此录得约6,000万港元汇兑损失，对公司截至8月底止半年业绩或有重要负面影响。

--台湾个股：元大金控称将并购大众银行

台湾元大金周四称，将并购大众银行股权。细节仍待元大金控稍后进一步说明。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场净投放平滑汇市干扰，降准对冲仍待时机

中国央行公开市场本周重回小幅净投放，规模50亿元人民币。分析人士指出，近期人民币汇率大幅贬值，虽然尚难撼动资金面整体宽松格局，但机构对资金外逃带来流动性收紧疑虑有所升温，公开市场操作意在安抚预期。

--中国债市综述:人民币转稳现券情绪修复，配置需求支撑收益率略降

中国银行间债市周四现券稳中向暖，中短端收益率变化不多，长债收益率降幅相对明显。交易员表示，央行主动稳定人民币预期缓解贬值压力，即期人民币走势亦有趋稳迹象，令债市对资本外流的忧虑有所缓解。

--香港个股：融创中国拟发行首批五年期30亿元人民币境内公司债

中国房地产商--融创中国周四称，将通过其全资附属公司发行首期30亿元人民币无担保境内债券，并分为两类品种，年期均为五年期，询价利率分别为3.5-5.5%及4.2-6.2%。

【外汇】

--中国央行：人民币累积贬值压力已释放，基本面决定仍是长期强势货币

中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。

--中国汇市：人民币收三连跌至四年低点，央行双管齐下后市料渐趋平静

人民币兑美元即期周四收三连跌至四年低位，中间价续跌1%亦刷新四年低点；在央行入市干预同时召开吹风会安抚市场后，汇市渐趋平静，人民币收盘跌幅亦较前两日大幅缩减。

--CNH市场动态：中国央行舒缓市场贬值情绪，人民币即期早盘低点反弹逾1%

离岸人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价第三日大幅贬值而走低，早盘低点6.5100，然在中国央行吹风会结束后，市场情绪有所舒缓，离岸即期较早盘低点反弹逾1%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收涨1.8%，人民币贬值负面影响开始消退

中国股市沪综指周四震荡收涨1.8%。分析师指出，受人民币兑美元中间价连三日大幅贬值影响，大盘盘中再现震荡，而随着人民币汇率逐步企稳，股指盘中现V形反转，尾盘大幅拉升翻红上涨。惟盘中热点继续频繁转换，前期涨幅较大个股续见抛压，预计短线大盘仍有望震荡上行，下一压力位在4,000点。

--中国社会：天津港国际物流中心区域爆炸事故至12时已造成44人死亡--新华

新华社周四报导称，截至今日中午12时，天津港国际物流中心区域爆炸事故共造成44人死亡，其中包括12名消防官兵；住院治疗520人，其中重症伤员66人。

--中国社会：天津港爆炸事件后油品和化学品船舶进出港暂停--消息

贸易和航运消息人士周四称，中国天津港发生的爆炸事件已令该港口的化学和油品船只的进出港中断。

--香港个股：中国忠旺公告称做空机构指控失实，今日复牌

中国忠旺控股周三晚间针对做空机构Dupre Analytics（简称DA）此前指控报告发出澄清，称该指控无事实根据，存在众多失实陈述、恶意虚假指控和明显事实错误。

--香港热股：李宁上半年亏损大幅收窄且恢复店舖扩张，股价升至10周高位

中国主要运动品牌--李宁有限公司周四公布的上半年度净亏损大幅收窄，且除息、税、折旧及摊销前利润（EBITDA）及经营性现金流转为正数，刺激公司早盘股价最多曾大涨9.2%至10周高位。

--香港个股：中国忠旺公告称做空机构指控失实，今日复牌

中国忠旺控股周三晚间针对做空机构Dupre Analytics（简称DA）此前指控报告发出澄清，称该指控无事实根据，存在众多失实陈述、恶意虚假指控和明显事实错误。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)