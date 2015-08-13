中国企业：小米与滴滴快的战略合作，新款手机红米note2在滴滴首发

路透上海8月13日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技 与国内最大打车软件滴滴快的周四达成战略合作，首个合作内容就是滴滴打车APP（应用软件）成为小米新款手机红米note2的首发合作平台。这将有利于双方拓宽用户、优化用户体验，并探索新的商业变现模式。

小米公司宣布，红米note2将于周日上线销售，滴滴打车APP和小米官网均为首发平台，不过在北京地区滴滴将提前两个小时开售和配送部分红米note2手机。

小米联合创始人兼总裁林斌表示，滴滴快的拥有海量高活跃且有良好付费习惯的消费群体，对于活跃在城市的年轻用户来说，滴滴打车已成为连接线上和线下，日常生活必备的应用，而这部分群体正是小米手机的潜在消费者。

“滴滴打车不仅是优质的流量入口，更可以帮助小米开拓新的社会化推广、销售渠道，使其用户入口与产品、产品输出口得到进一步明显拓宽。”他说。

截止到目前，滴滴快的共拥有近2亿的用户，小米手机操作系统MIUI拥有逾1.5亿用户。

公司新闻稿称，滴滴快车希望用最高的效率来帮助推广小米品牌，进一步在小米的粉丝和用户中扩大滴滴应用的影响力。此前滴滴快的已推出类似一键叫飞机、一键叫龙虾等活动，作为其在社会化营销中的探索案例。

因在千元手机阵营中性价比较突出，红米note系列一直是小米旗下最为畅销的产品之一，自2014年3月发布至今，该系列手机销量已突破2,508万台。今年7月，小米曾与滴滴快的竞争对手优步（Uber）合作，为新加坡和吉隆坡的消费者配送小米Note手机。