印度钢铁：钢铁业者料调降部分产品价格，因应人民币贬值

路透新德里8月13日 - 印度钢铁企业JSW Steel Ltd 与Kalyani Steels Ltd 高管对路透表示，由于忧心中国出口产品将因人民币贬值而更加便宜，目前正考虑调降部分钢铁产品价格，以保有市场份额。

印度是全球第四大钢铁生产国，在截至3月31日的一年里转变为钢铁净进口者，因来自中国的过剩供应涌入印度市场，主要是用于建筑的廉价钢铁。

印度第三大钢铁公司JSW一名资深官员表示，该公司可能维持高端产品的价格不变，这类产品占JSW产量的37%；但剩下的产品恐怕很难维持目前的价位。

中型钢铁企业Kalyani Steels的董事总经理R.K. Goyal表示，该公司可能减少营运作业，或在亏钱的情况下进一步调降价格。

“我们将不得不降价，并承担损失，”Goyal表示，“要把钢铁工厂整个关闭相当困难，但我们可能必须关闭一些生产作业。”(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)