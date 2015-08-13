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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 18:01 BJT

台湾汇市：台币收盘自逾五年低位回升，随韩元反弹且出口商抛汇

* 台币收盘小升，自逾五年新低位反弹
    * 出口商抛汇，外资买汇力道稍有缩小
    * 经济数据仍弱，不排除台币步入缓贬轨道
    * 交易员预估明日区间在32.00-32.20

    路透台北8月13日 - 台币兑美元 周四收盘小升，自逾五年新低位回扬。汇银人
士表示，人民币汇价趋稳，且今日韩元 反弹，引发出口商抛汇，而外资买汇力道
已不大。他们预期台币短期将呈缓贬的走势，因经济表现仍弱。
    
    人民币今日仍收贬，已趋于稳定。台币方面，出口商及央行在今日偏高水位有美元卖压
，且无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元看升气氛也转淡了，令台币收盘自逾五年低位
回扬。
    
    〞NDF也回稳了，台币大贬的行情结束。除非人民币再大贬值，不然台币先看持稳在32
以上。〞一位大型汇银人士表示。    
    
   今日台币实质交易区间在32.100-32.276，上日交易区间在31.980-32.460。交易员预估
，明日台币实质交投波动区间暂看在32.00-32.20。
    
    人民币兑美元即期 周四收三连跌至四年低位，中间价续跌1%亦刷新四年低点
；在央行入市干预同时召开吹风会安抚市场后，汇市渐趋平静，人民币收盘跌幅亦较前两日
大幅缩减。 
    
    另外一位小型商银的交易员则表示，外资买汇的力道已见减小。而出口商在近两日的大
幅贬值行情中，抛汇不少，可能令日后台币趋贬时的支撑力道减缓，短期内不排除台币有再
下探32.5的可能性。
    
    韩国企划财政部周四称，相比人民币汇率的短期波动，中国经济走势和出口及其对韩国
的影响对韩国经济更为重要。 韩元 跳涨收在1,174，上日为1,190.8
，交易商周三表示，据估计韩国外汇当局周二和周三两个交易日斥资40亿美元，试图阻止韩
元跌势。

    台湾央行副总裁杨金龙稍早召开记者会指出，台币走贬主要因为美元需求强劲，这导因
于市场对于美国联邦储备理事会升息的预期、以及人民币大贬等因素。而央行不希望台币大
升或大贬。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度进一步
明显缩小，这显示市场看升美元的气氛在消退中。一个月美元/台币远汇 尾盘
报32.150/32.190，上日收在32.310。 
      
    本周国际重要经济数据和事件有：  
    8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售
；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策
会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。
     
    8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业
産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数
(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。   
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.366    32.465  32.020-32.465   32.465    11.28   18.25
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.365    32.466  32.100-32.466   32.466     4.76   8.115
                                                                         
    
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 美元/台币一个月期            0.015/0.035          0.190/0.210
 美元/台币六个月期           -0.025/0.005          0.180/0.215
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
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 (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)

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