台湾汇市：台币收盘自逾五年低位回升，随韩元反弹且出口商抛汇

* 台币收盘小升，自逾五年新低位反弹 * 出口商抛汇，外资买汇力道稍有缩小 * 经济数据仍弱，不排除台币步入缓贬轨道 * 交易员预估明日区间在32.00-32.20 路透台北8月13日 - 台币兑美元 周四收盘小升，自逾五年新低位回扬。汇银人 士表示，人民币汇价趋稳，且今日韩元 反弹，引发出口商抛汇，而外资买汇力道 已不大。他们预期台币短期将呈缓贬的走势，因经济表现仍弱。 人民币今日仍收贬，已趋于稳定。台币方面，出口商及央行在今日偏高水位有美元卖压 ，且无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元看升气氛也转淡了，令台币收盘自逾五年低位 回扬。 〞NDF也回稳了，台币大贬的行情结束。除非人民币再大贬值，不然台币先看持稳在32 以上。〞一位大型汇银人士表示。 今日台币实质交易区间在32.100-32.276，上日交易区间在31.980-32.460。交易员预估 ，明日台币实质交投波动区间暂看在32.00-32.20。 人民币兑美元即期 周四收三连跌至四年低位，中间价续跌1%亦刷新四年低点 ；在央行入市干预同时召开吹风会安抚市场后，汇市渐趋平静，人民币收盘跌幅亦较前两日 大幅缩减。 另外一位小型商银的交易员则表示，外资买汇的力道已见减小。而出口商在近两日的大 幅贬值行情中，抛汇不少，可能令日后台币趋贬时的支撑力道减缓，短期内不排除台币有再 下探32.5的可能性。 韩国企划财政部周四称，相比人民币汇率的短期波动，中国经济走势和出口及其对韩国 的影响对韩国经济更为重要。 韩元 跳涨收在1,174，上日为1,190.8 ，交易商周三表示，据估计韩国外汇当局周二和周三两个交易日斥资40亿美元，试图阻止韩 元跌势。 台湾央行副总裁杨金龙稍早召开记者会指出，台币走贬主要因为美元需求强劲，这导因 于市场对于美国联邦储备理事会升息的预期、以及人民币大贬等因素。而央行不希望台币大 升或大贬。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度进一步 明显缩小，这显示市场看升美元的气氛在消退中。一个月美元/台币远汇 尾盘 报32.150/32.190，上日收在32.310。 本周国际重要经济数据和事件有： 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售 ；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策 会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业 産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数 (HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.366 32.465 32.020-32.465 32.465 11.28 18.25 元太外汇经纪公司 32.365 32.466 32.100-32.466 32.466 4.76 8.115 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.035 0.190/0.210 美元/台币六个月期 -0.025/0.005 0.180/0.215 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)