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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 18:22 BJT

更新版 1-台湾个股：元大金控称将换股方式并购大众银行，金额达565.5亿台币

(新增细节)

路透台北8月13日 - 台湾元大金 周四称，将以股分转换方式并购大众银行 百分之百的股权，总金额达565.5亿台币。

元大金控新闻稿指出，大众银协议以现金8.15台币或是可按8.15台币与元大金控普通股每股价值的换股比率，计算的特定数量本公司上市普通股。

元大金控周四收平盘在13.55台币。大众银行则是大涨7.33%以12.45台币收市。

台湾元大金旗下的元大证券亚洲金融有限公司，在去年6月取得韩国东洋证券公司53.1%股权，并更名为韩国元大证券株式会社。此外，元大金控旗下元大银行，今年也向菲律宾主管机关申请以122亿韩元(约3.42亿台币)投资菲律宾东洋储蓄银行100%股权。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/)

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