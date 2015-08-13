更新版 1-台湾个股：元大金控称将换股方式并购大众银行，金额达565.5亿台币

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路透台北8月13日 - 台湾元大金 周四称，将以股分转换方式并购大众银行 百分之百的股权，总金额达565.5亿台币。

元大金控新闻稿指出，大众银协议以现金8.15台币或是可按8.15台币与元大金控普通股每股价值的换股比率，计算的特定数量本公司上市普通股。

元大金控周四收平盘在13.55台币。大众银行则是大涨7.33%以12.45台币收市。