更新版 1-台湾个股：元大金控称将换股方式并购大众银行，金额达565.5亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增细节)
路透台北8月13日 - 台湾元大金 周四称，将以股分转换方式并购大众银行 百分之百的股权，总金额达565.5亿台币。
元大金控新闻稿指出，大众银协议以现金8.15台币或是可按8.15台币与元大金控普通股每股价值的换股比率，计算的特定数量本公司上市普通股。
元大金控周四收平盘在13.55台币。大众银行则是大涨7.33%以12.45台币收市。
台湾元大金旗下的元大证券亚洲金融有限公司，在去年6月取得韩国东洋证券公司53.1%股权，并更名为韩国元大证券株式会社。此外，元大金控旗下元大银行，今年也向菲律宾主管机关申请以122亿韩元(约3.42亿台币)投资菲律宾东洋储蓄银行100%股权。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”