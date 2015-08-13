亚洲橡胶：TOCOM期胶持稳，中国政策仍具不确定性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。
消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。
TOCOM市场交投淡静，因许多投资者因日本“盂兰盆节”假期而离场，不少企业本周多数时间休息。
上海期交所主力1月合约 涨350元人民币，报每吨12,490元(1,952.11美元)。
新加坡SICOM的9月合约 最新报每公斤134.5美分，跌0.1美分。(完)
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(编译/审校 陈宗琦/于春红/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”