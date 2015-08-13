亚洲橡胶：TOCOM期胶持稳，中国政策仍具不确定性

中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。

消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

TOCOM市场交投淡静，因许多投资者因日本“盂兰盆节”假期而离场，不少企业本周多数时间休息。

上海期交所主力1月合约 涨350元人民币，报每吨12,490元(1,952.11美元)。

新加坡SICOM的9月合约 最新报每公斤134.5美分，跌0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>