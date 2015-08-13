更新版 1-中国数据：7月FDI同比增长5.2%，高技术行业吸收外资增势良好

(新增更多细节) 路透北京8月13日 - 中国商务部周四公布，7月实际使用外资（FDI）505.5亿元人民币 （折82亿美元），同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升；年初以来，高技术服务业和制造 业吸收外资增势良好。 新华社援引商务部数据并称，中国1-7月实际使用外资4,710.7亿元人民币(折766亿美元 )，同比增长7.9%。 商务部外资司副司长透露，前7个月服务业吸收外资增长19.6%，其中高技术服务业吸收 外资303.68亿元人民币，同比增长63.3%，占服务业（除房地产外）吸收外资总量的16.4%。 一些全球知名的跨国公司继续扩大在华投资，加大与中国企业的战略合作，例如英特尔 以60亿元人民币并购紫光集团旗下的北京紫光展讯科技有限公司20%股权。 1-7月高技术制造业吸收外资亦稳中有升。商务部数据显示，前7个月高技术制造业吸收 外资339.95亿元人民币，同比增0.1%，占制造业吸收外资总量的23.2%。 韩国LG化学 自1995年进入中国以来，累计在华投资已经超过30亿美元。今 年以来又陆续投资2.8亿多美元，设立偏光板前工程、锂电池电极以及聚合物锂电池生产等 三个项目。 商务部数据并显示，今年前7个月，全国设立外商投资企业14,409家，同比增长8.8%； 全国共计4,455家外商投资企业终止，1,463家外商投资企业减资，同比分别下降18.4%和21. 1%。 历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI: 历史FDI数据实际投资额及同比变动 : 2015年 金额 同比（% 金额 同比（% （亿美元） ） （亿元人民币 ） ） 7月 82 505.5 5.2 6月 145.8 895.7 0.7 5月 93.3 573.5 7.8 4月 96.1 590.4 10.5 3月 124 763.8 2.2 2月 85.6 526.6 0.9 1月 139.2 29.4 2014年 12月 133.2 10.3 11月 103.6 22.2 10月 85.3 1.3 9月 90.1 1.9 8月 72 -14 7月 78.1 -16.95 6月 144.2 0.2 5月 86 -6.7 4月 87 3.4 3月 122 -1.5 2月 85.5 4.09 1月 107.6 16.1 中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完） (发稿 宿泱韫/乔艳红; 审校 杨淑祯)