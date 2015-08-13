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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 18:14 BJT

更新版 1-中国数据：7月FDI同比增长5.2%，高技术行业吸收外资增势良好

(新增更多细节)
    路透北京8月13日 - 中国商务部周四公布，7月实际使用外资（FDI）505.5亿元人民币
（折82亿美元），同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升；年初以来，高技术服务业和制造
业吸收外资增势良好。
    
    新华社援引商务部数据并称，中国1-7月实际使用外资4,710.7亿元人民币(折766亿美元
)，同比增长7.9%。
    
    商务部外资司副司长透露，前7个月服务业吸收外资增长19.6%，其中高技术服务业吸收
外资303.68亿元人民币，同比增长63.3%，占服务业（除房地产外）吸收外资总量的16.4%。
    
    一些全球知名的跨国公司继续扩大在华投资，加大与中国企业的战略合作，例如英特尔
 以60亿元人民币并购紫光集团旗下的北京紫光展讯科技有限公司20%股权。

    1-7月高技术制造业吸收外资亦稳中有升。商务部数据显示，前7个月高技术制造业吸收
外资339.95亿元人民币，同比增0.1%，占制造业吸收外资总量的23.2%。
    
    韩国LG化学 自1995年进入中国以来，累计在华投资已经超过30亿美元。今
年以来又陆续投资2.8亿多美元，设立偏光板前工程、锂电池电极以及聚合物锂电池生产等
三个项目。
    
    商务部数据并显示，今年前7个月，全国设立外商投资企业14,409家，同比增长8.8%；
全国共计4,455家外商投资企业终止，1,463家外商投资企业减资，同比分别下降18.4%和21.
1%。
    
    历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:     
 历史FDI数据实际投资额及同比变动           :            
                                                        
 2015年        金额     同比（%      金额       同比（%
            （亿美元）    ）     （亿元人民币      ）
                                      ）        
 7月                82                   505.5       5.2
 6月             145.8                   895.7       0.7
 5月              93.3                   573.5       7.8
 4月              96.1                   590.4      10.5
 3月               124                   763.8       2.2
 2月              85.6                   526.6       0.9
 1月             139.2     29.4                         
                                                        
 2014年                                                 
 12月            133.2     10.3                         
 11月            103.6     22.2                         
 10月             85.3      1.3                         
 9月              90.1      1.9                         
 8月                72      -14                         
 7月              78.1   -16.95                         
 6月             144.2      0.2                         
 5月                86     -6.7                         
 4月                87      3.4                         
 3月               122     -1.5                         
 2月              85.5     4.09                         
 1月             107.6     16.1                         
 中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）   

 (发稿 宿泱韫/乔艳红; 审校 杨淑祯)

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