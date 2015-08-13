中国个股：平安银行上半年净利润同比增15.02%，非息收入占三成以上

路透北京8月13日 - 中国股份制银行--平安银行 周四晚间披露2015年半年度报告称，今年上半年该行实现净利润115.85亿元人民币，同比增长15.02%。受益于投行、托管、理财、结算等业务的快速发展，中间业务收入同比增近8成，致非息收入占比超逾三成。同时调整负债结构，同业存单发行量猛增。

中报显示，今年上半年平安银行利息净收入311亿元，同比增长近三成。非息净收入154亿元，同比增逾五成，占收入比已超三成；其中手续费及佣金净收入137亿元，同比增长76.58%。投行业务收入和托管费收入表现抢眼，同比增长均超逾150%。

中报称，上半年平安银行积极发展同业存单等主动性负债业务，应付债券余额比去年末增加159%至1,082亿元；同业及其他金融机构存放款项余额大涨近50%。上半年同业存单的日均余额为622.75亿元，而去年同期此数据仅为3.4亿元。

截止6月末，平安银行不良贷款余额157.29亿元，较年初增长49.79%。不良贷款率为1.32%，比去年末上升了0.3个百分点。中报称其上半年通过一些列举措加大不良资产清收处置力度，加大拨备及核销力度，其拨备覆盖率为183.03%。