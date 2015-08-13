国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，因船用燃料油销售增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月13日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周四小幅回升，因7月新加坡船用燃料油销售增加，但创纪录的高库存抑制升势。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水缩减0.54美元至每吨6.05美元。
新加坡船用燃料油销售回升至去年4月以来最高水准，与更多船只到港补给燃油相呼应。
7月船用燃料油总销售创下379万吨，较6月和上年同期分别成长7%和3.4%。
到港补给燃料油的船只较上月增加5.3%，创下两个月高位3,418艘。
然8月12日止当周的残渣燃料油的库存创下新高，令外界担心尽管西方运抵的燃料油减少，过剩库存恐怕不会像预期般地快速下降，这抵销了上述的支撑因素。
新加坡国际企业发展局周四公布的数据显示，燃料油库存增加150万桶至纪录高位2,825.9万桶。
现货市场有三笔交易。
摩科瑞向壳牌石油买进2万吨180-cst燃料油，8月28日至9月1日装运， 每吨报265.50美元。
嘉能可卖出2万吨380-cst燃料油给维多，9月2-6日装运， 每吨报259美元。
壳牌卖出2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月2-6日装运， 每吨报267美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”