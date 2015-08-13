国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，因船用燃料油销售增加

路透新加坡8月13日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周四小幅回升，因7月新加坡船用燃料油销售增加，但创纪录的高库存抑制升势。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水缩减0.54美元至每吨6.05美元。

新加坡船用燃料油销售回升至去年4月以来最高水准，与更多船只到港补给燃油相呼应。

7月船用燃料油总销售创下379万吨，较6月和上年同期分别成长7%和3.4%。

到港补给燃料油的船只较上月增加5.3%，创下两个月高位3,418艘。

然8月12日止当周的残渣燃料油的库存创下新高，令外界担心尽管西方运抵的燃料油减少，过剩库存恐怕不会像预期般地快速下降，这抵销了上述的支撑因素。