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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 19:18 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，因船用燃料油销售增加

路透新加坡8月13日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周四小幅回升，因7月新加坡船用燃料油销售增加，但创纪录的高库存抑制升势。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水缩减0.54美元至每吨6.05美元。

新加坡船用燃料油销售回升至去年4月以来最高水准，与更多船只到港补给燃油相呼应。

7月船用燃料油总销售创下379万吨，较6月和上年同期分别成长7%和3.4%。

到港补给燃料油的船只较上月增加5.3%，创下两个月高位3,418艘。

然8月12日止当周的残渣燃料油的库存创下新高，令外界担心尽管西方运抵的燃料油减少，过剩库存恐怕不会像预期般地快速下降，这抵销了上述的支撑因素。

新加坡国际企业发展局周四公布的数据显示，燃料油库存增加150万桶至纪录高位2,825.9万桶。

现货市场有三笔交易。

摩科瑞向壳牌石油买进2万吨180-cst燃料油，8月28日至9月1日装运， 每吨报265.50美元。

嘉能可卖出2万吨380-cst燃料油给维多，9月2-6日装运， 每吨报259美元。

壳牌卖出2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月2-6日装运， 每吨报267美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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