东南亚股市：印尼与马来西亚股市反弹；更多资金外流

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月13日 - 印尼和马来西亚股市周四中止连五日跌势；新加坡股市则反弹，因受挫的新兴亚币回升，但东南亚资金外流表明在人民币贬值后资金仍审慎。
印尼股市 表现较佳，上涨2.3%，上交易日为连续第五日下跌，来到2014年2月以来最低收盘水准。
大多数新兴亚币周四上涨，因在中国央行努力采取措施安抚全球市场之际，人民币贬值脚步放慢。
汤森路透数据显示，外资在印尼股市卖超1.17万亿卢比(8,515万美元)，为连续第八天卖超。
马来西亚股市 上涨0.7%，证交所数据显示，当地机构投资人买进股票；外资则卖超1.11亿马币(2,769万美元)，为连续第六日卖超。
新加坡股市 上涨1%，为三天来首次上涨。泰国股市 下跌0.3%，缩减部分盘初跌幅，外资连八日卖超。
菲律宾股市 收低，为连续第二日下跌；越南股市 连续第三日下跌，来到六周低位，此前该国央行扩大汇率交易区间。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 354.22 3.51 +1.00 -13.77 410.77
新加坡 3091.78 30.29 +0.99 -8.12 3365.15
马来西亚 1621.62 11.69 +0.73 -7.93 1761.25
泰国 1404.15 -4.17 -0.30 -6.24 1497.67
印尼 4584.25 104.76 +2.34 -12.30 5226.95
菲律宾 7439.80 -55.63 -0.74 +2.89 7230.57
越南 594.26 -9.98 -1.65 +8.91 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”