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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 19:39 BJT

东南亚股市：印尼与马来西亚股市反弹；更多资金外流

路透曼谷8月13日 - 印尼和马来西亚股市周四中止连五日跌势；新加坡股市则反弹，因受挫的新兴亚币回升，但东南亚资金外流表明在人民币贬值后资金仍审慎。

印尼股市 表现较佳，上涨2.3%，上交易日为连续第五日下跌，来到2014年2月以来最低收盘水准。

大多数新兴亚币周四上涨，因在中国央行努力采取措施安抚全球市场之际，人民币贬值脚步放慢。

汤森路透数据显示，外资在印尼股市卖超1.17万亿卢比(8,515万美元)，为连续第八天卖超。

马来西亚股市 上涨0.7%，证交所数据显示，当地机构投资人买进股票；外资则卖超1.11亿马币(2,769万美元)，为连续第六日卖超。

新加坡股市 上涨1%，为三天来首次上涨。泰国股市 下跌0.3%，缩减部分盘初跌幅，外资连八日卖超。

菲律宾股市 收低，为连续第二日下跌；越南股市 连续第三日下跌，来到六周低位，此前该国央行扩大汇率交易区间。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 354.22 3.51 +1.00 -13.77 410.77

新加坡 3091.78 30.29 +0.99 -8.12 3365.15

马来西亚 1621.62 11.69 +0.73 -7.93 1761.25

泰国 1404.15 -4.17 -0.30 -6.24 1497.67

印尼 4584.25 104.76 +2.34 -12.30 5226.95

菲律宾 7439.80 -55.63 -0.74 +2.89 7230.57

越南 594.26 -9.98 -1.65 +8.91 545.63

(完)

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