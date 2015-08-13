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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 19:50 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格反弹，尾随豆油小升走势

路透雅加达8月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四创下逾三周来最大单
日升幅，尾随豆油市场的升势，因买家在市场下跌后受到吸引回笼。
    
    马来西亚10月指标棕榈油期货 上涨0.95%，至每吨2,017马
币。上日挫跌2.2%。
    
    价格稍早曾触及逾11个月低位1,958马币，但之后扳回跌幅触及2,020
马币的高位。棕榈油期货本周迄今下跌1.2%。
    
    成交量报51,651口，高于通常的35,000口。
    
    “市场如今有一点超卖，因此出现回升，”一外国大宗商品经纪商驻
吉隆坡交易员表示。
    
     荷兰合作银行分析师Pawan Kumar表示，棕榈油期货价格较豆油的贴
水扩大至每吨约150美元，过去几个月约为120-130美元。贴水扩大使得棕
榈油更加吸引买家。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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