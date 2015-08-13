马来西亚期市：棕榈油价格反弹，尾随豆油小升走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四创下逾三周来最大单 日升幅，尾随豆油市场的升势，因买家在市场下跌后受到吸引回笼。 马来西亚10月指标棕榈油期货 上涨0.95%，至每吨2,017马 币。上日挫跌2.2%。 价格稍早曾触及逾11个月低位1,958马币，但之后扳回跌幅触及2,020 马币的高位。棕榈油期货本周迄今下跌1.2%。 成交量报51,651口，高于通常的35,000口。 “市场如今有一点超卖，因此出现回升，”一外国大宗商品经纪商驻 吉隆坡交易员表示。 荷兰合作银行分析师Pawan Kumar表示，棕榈油期货价格较豆油的贴 水扩大至每吨约150美元，过去几个月约为120-130美元。贴水扩大使得棕 榈油更加吸引买家。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”