马来西亚期市：棕榈油价格反弹，尾随豆油小升走势

路透雅加达8月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四创下逾三周来最大单 日升幅，尾随豆油市场的升势，因买家在市场下跌后受到吸引回笼。 马来西亚10月指标棕榈油期货 上涨0.95%，至每吨2,017马 币。上日挫跌2.2%。 价格稍早曾触及逾11个月低位1,958马币，但之后扳回跌幅触及2,020 马币的高位。棕榈油期货本周迄今下跌1.2%。 成交量报51,651口，高于通常的35,000口。 “市场如今有一点超卖，因此出现回升，”一外国大宗商品经纪商驻 吉隆坡交易员表示。 荷兰合作银行分析师Pawan Kumar表示，棕榈油期货价格较豆油的贴 水扩大至每吨约150美元，过去几个月约为120-130美元。贴水扩大使得棕 榈油更加吸引买家。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)