重温稿-中国社会：天津港国际物流中心区域爆炸至19时造成50人死亡--天津政府

路透北京8月13日 - 中国天津市政府官方微博周四晚间发布，截至今日19时，天津港国际物流中心区域爆炸事故共造成50人死亡；住院治疗701人，其中重症伤员71人。

新华社此前报导称，截至中午12时，共造成44人死亡，其中包括12名消防官兵；住院治疗520人，其中重症伤员66人。

周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生爆炸。

贸易和航运消息人士周四称，天津港发生的爆炸事件已令该港口的化学和油品船只的进出港中断。 天津是中国的战略石油储备港口之一。路透的船运数据显示，目前有超过20多艘船舶，包括装载油品和其它化学品的船舶，停泊在天津港区域，等待进港或出港。

目前天津市已成立伤员救治、现场处置、事故调查等五个工作小组，全方位开展救援以及善后处理各项工作，最新情况将及时发布。相关企业负责人已被控制。

新华报导称，事故并造成周边建筑受损，在灭火过程中发生二次爆炸，导致部分现场人员被困。

爆炸发生后，现场附近众多居民楼和办公楼出现了门窗玻璃震碎的情况。滨海新区与天津市区之间津滨轻轨东海路终点站屋顶出现部分倒塌，卷帘门、玻璃破损。

据新华社，距离爆炸现场仅几公里的国家超级计算天津中心楼房受损，超级计算机“天河一号”正常运行，出于安全考虑现已人工关机。

在爆炸的冲击下，国家超级计算天津中心满地碎玻璃，局部天花板掉落，但机器还在正常计算。出于安全考虑，工作人员已将机器关机。

中国国家主席习近平要求尽快控制、消除火情，全力救治伤员。国务委员、公安部部长郭声琨已率国务院工作组赴现场指导事故救援和应急处置工作。