国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位；炼厂减产或带来支撑

路透新加坡8月13日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨91.80美元，受布兰特原油价格上涨，及韩国在本周没有公开招标下需求大致平淡所累。

另一方面台塑石化买进约10万吨9月下半月运抵麦寮的船货。

这批船货的价格较日本成本加运费(C&F)报价贴水7美元，由于贴水幅度超乎预期，令交易商感到意外。

“签订的价格太低了。这表示市场上供应仍然充沛，”一名驻新加坡的交易商表示。

上交易日一些交易商预期价格为贴水5-6美元。

台塑石化买进8月和9月交付的石脑油不若2-7月那么多。

这是因为其三大裂解厂之一自6月9日开始为期45天的岁修。

亚洲汽油裂解价差连续第三天下跌，来到一周半低位每桶15.99美元。

新加坡现货市场有三笔汽油交易及一笔石脑油交易。

维多向BP买进一批10月上半月石脑油船货，每吨467美元。

兴隆今年在新加坡现货市场卖出第三批汽油船货。其卖给壳牌92号汽油，8月28日至9月1日装运，每桶较新加坡离岸价格(FOB)报价升水1.38美元。

壳牌买进两笔船货，一笔向PTT买进92号汽油，9月4-8日装运，每桶较新加坡离岸价格(FOB)报价升水5.90美元。另一笔是向贡渥(Gunvor)买进95号汽油，9月2-6日装运，每桶报70.80美元。(完)

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