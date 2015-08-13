国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差走升，受炼厂减产支撑

路透新加坡8月13日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周四分别升至每桶11 .88美元及12.28美元，交易商称，此乃因炼厂降低产能利用率以应付高库 存问题。 行业消息人士称，韩国第二大炼油业者GS Caltex预料将在9月进一步 降低产能利用率，该公司本月迄今的生产量已经较7月减少近3%至约72万 桶/日。 韩国最大炼油业者SK能源一名高阶主管上月表示，也计划调降2015下 半年Ulsan的常压蒸馏单元(CDU)利用率至82%，第二季时为86%，第一季时 则为90%。 中国国家统计局周三公布的数据显示，7月炼厂的炼油量为1,025桶/ 日，较6月下滑近3%。 “几乎所有亚州炼厂调降产能利用率或正打算调降，因炼油利润遭到 柴油充斥各地所打压，”一名新加坡交易商表示。 新加坡现货市场今未有柴油交易，而航煤在连续三天没有交投之后今 日有四笔交易。 四笔航煤交易总计40万桶，每笔交易各10万桶，这也是一个月以来最 大的单日交易量。 在四笔航煤交易中，维多有三笔是站在买方。 维多向联合石化买进9月8-12日装运船货，每桶贴水1.20美元，另外 两批船货是在9月7-11日装运，每桶贴水0.20美元，卖方分别为来宝及兴 隆。 兴隆卖出一笔8月28日至9月1日装运船货给托克，每桶贴水1.20美元 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)