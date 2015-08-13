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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 21:04 BJT

国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差走升，受炼厂减产支撑

路透新加坡8月13日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周四分别升至每桶11
.88美元及12.28美元，交易商称，此乃因炼厂降低产能利用率以应付高库
存问题。
    
    行业消息人士称，韩国第二大炼油业者GS Caltex预料将在9月进一步
降低产能利用率，该公司本月迄今的生产量已经较7月减少近3%至约72万
桶/日。
    
    韩国最大炼油业者SK能源一名高阶主管上月表示，也计划调降2015下
半年Ulsan的常压蒸馏单元(CDU)利用率至82%，第二季时为86%，第一季时
则为90%。
    
    中国国家统计局周三公布的数据显示，7月炼厂的炼油量为1,025桶/
日，较6月下滑近3%。
    
    “几乎所有亚州炼厂调降产能利用率或正打算调降，因炼油利润遭到
柴油充斥各地所打压，”一名新加坡交易商表示。
    
    新加坡现货市场今未有柴油交易，而航煤在连续三天没有交投之后今
日有四笔交易。
    
    四笔航煤交易总计40万桶，每笔交易各10万桶，这也是一个月以来最
大的单日交易量。
    
    在四笔航煤交易中，维多有三笔是站在买方。
    
    维多向联合石化买进9月8-12日装运船货，每桶贴水1.20美元，另外
两批船货是在9月7-11日装运，每桶贴水0.20美元，卖方分别为来宝及兴
隆。
    
    兴隆卖出一笔8月28日至9月1日装运船货给托克，每桶贴水1.20美元
。(完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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