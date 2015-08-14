修正-欧洲央行：7月会议记录显示，中国金融情势和美国升息对经济构成风险

(更正：修改标题错别字，应为美国升息对经济构成“风”险；标题和文中的会议“纪录”改为“记录”；并在标题补上“7月”会议记录”以明确文意。)

路透法兰克福8月13日 - 欧洲央行在7月利率会议记录中称，中国金融市场震荡对欧元区脆弱经济复苏的冲击可能大于预期；同时美国升息可能也加深不利影响。

欧洲央行在周四公布的7月15-16日会议记录中表示，欧元区复苏仍温和且渐进，与之前的预测一致，但由于实质国内生产总值(GDP)仍只是接近2008年水准，所以这结果“令人失望”；与此同时美国则已大幅反弹。

其并称，经济成长将有低于前述预估的风险，一些像是令人失望的春季工业生产数据，表明仍经济仍疲弱且充满不确定性。

“尤其是，鉴于中国在全球贸易占有重要地位，中国的金融发展或将带来比预期更大的负面冲击，”欧洲央行表示。“这个风险可能因美国升息对新兴市场经济体带来负面的连锁冲击而加重。”

欧洲央行7月会议召开之前一个月内，上海股市下跌逾20%，近几天中国经济成长前景看来更形黯淡。

过去三天来中国人民币贬值约4%；中国今年经济成长率料将从2014年的7.4%降至7%，为25年来最小增幅，受疲弱出口、内需迟滞及地产市场降温所累。