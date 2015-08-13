美国热股：金矿类股盘初下跌，因金价回落

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月13日 - 黄金价格周四下跌近1%，结束五日涨势，中国让人民币贬值之后人民币续跌的疑虑转淡，股市及美元随之回升。
HARMONY GOLD MINING CO 盘初股价下跌8.62%至1.06美元，上交易日收报1.16美元。
BARRICK GOLD CORP 盘初股价下跌1.48%至8.01美元，上交易日收报8.13美元。
YAMANA GOLD INC 盘初股价下跌4.74%至2.21美元，上交易日收报2.32美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。