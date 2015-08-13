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市场报道 | 2015年 8月 13日 星期四 21:35 BJT

美国热股：金矿类股盘初下跌，因金价回落

路透8月13日 - 黄金价格周四下跌近1%，结束五日涨势，中国让人民币贬值之后人民币续跌的疑虑转淡，股市及美元随之回升。

HARMONY GOLD MINING CO 盘初股价下跌8.62%至1.06美元，上交易日收报1.16美元。

BARRICK GOLD CORP 盘初股价下跌1.48%至8.01美元，上交易日收报8.13美元。

YAMANA GOLD INC 盘初股价下跌4.74%至2.21美元，上交易日收报2.32美元。(完)

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