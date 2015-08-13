欧洲汇市：英镑兑欧元由一个月低点回升，兑美元下跌

路透伦敦8月13日 - 英镑兑欧元周四由一个月低点回升，受英国房价上涨数据支撑；房价上涨有助巩固消费者需求持稳的看法。

英国皇家测量师学会(RICS)周四称，7月房价差值从6月的正40升至正44，为2014年7月以来最高，而且高于路透调查中大多数分析师的预期。

但英镑兑美元下跌，此前美国公布零售销售数据强劲，提振美元。交易商表示，目前市场预期美国9月升息的机率为48%。

在中国本周稍早安排人民币贬值和公布的经济数据疲弱引发投资者担心全球经济成长和通胀迟滞后，对美联储将在9月升息的预期有所下降。

英镑兑美元 跌0.2%，报1.5580美元。欧元兑英镑 下滑0.4%至0.7115英镑，周三曾触及一个月高点0.71709。

路透调查周四显示，分析师仍预期英国央行将在明年初升息，但仍不十分确定。