欧洲汇市：英镑兑欧元由一个月低点回升，兑美元下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月13日 - 英镑兑欧元周四由一个月低点回升，受英国房价上涨数据支撑；房价上涨有助巩固消费者需求持稳的看法。
英国皇家测量师学会(RICS)周四称，7月房价差值从6月的正40升至正44，为2014年7月以来最高，而且高于路透调查中大多数分析师的预期。
但英镑兑美元下跌，此前美国公布零售销售数据强劲，提振美元。交易商表示，目前市场预期美国9月升息的机率为48%。
在中国本周稍早安排人民币贬值和公布的经济数据疲弱引发投资者担心全球经济成长和通胀迟滞后，对美联储将在9月升息的预期有所下降。
英镑兑美元 跌0.2%，报1.5580美元。欧元兑英镑 下滑0.4%至0.7115英镑，周三曾触及一个月高点0.71709。
路透调查周四显示，分析师仍预期英国央行将在明年初升息，但仍不十分确定。
上周公布的英国央行会议记录显示，只有一名官员投票支持立即升息，市场原先猜测至少两人支持。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。