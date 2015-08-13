全球航运：波罗的海乾散货运价指数下挫，因海岬型船运价持续下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船运价持续下降。
乾散货运价指数跌47点，或4.3%，报1,046点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌232点，或约11%，报1,875点。日均获利急降1,740美元，报13,526美元。
分析师表示，租船活动明显淡静，中国安排人民币贬值的举措可能令进口美元计价铁矿石的成本更高。
“尚未确定这负面趋势将持续多久，”船运经纪Fearnleys在报告中表示。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.09%，报1,054点，日均获利涨15美元，至8,389美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升1点，至448点。超灵便型船指数 上升2点，报901点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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