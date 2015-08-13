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货币新闻 | 2015年 8月 14日 星期五 00:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下挫，因海岬型船运价持续下跌

路透8月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船运价持续下降。

乾散货运价指数跌47点，或4.3%，报1,046点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌232点，或约11%，报1,875点。日均获利急降1,740美元，报13,526美元。

分析师表示，租船活动明显淡静，中国安排人民币贬值的举措可能令进口美元计价铁矿石的成本更高。

“尚未确定这负面趋势将持续多久，”船运经纪Fearnleys在报告中表示。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.09%，报1,054点，日均获利涨15美元，至8,389美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至448点。超灵便型船指数 上升2点，报901点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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