欧元债市：德债收益率小涨，因人民币跌势减慢降低了公债避险吸引力

路透伦敦8月13日 - 德国公债收益率(殖利率)周四小涨，此前中国央行的措施减慢了人民币的跌势。人民币大幅贬值曾促使投资者本周纷纷转投避险资产。

欧元区二线国家公债收益率当日大致持平，因希腊达成第三轮纾困协议带来支撑。希腊议会预期将在周四批准改革措施。

人民币降幅减慢，此前人民币兑美元中间价再次低于上日，不过并未如一些人预期的那样疲弱。

德国10年期公债收益率 上升3个基点至0.63%。西班牙 、意大利 10年期公债收益率分别持稳在1.96%和1.79%。

德国两年期公债收益率 脱离周三创下的约负0.28%的纪录低位。

“中国的汇市、股市和商品价格有些企稳迹象，所有这些因素给过去几日的核心市场提供了强力支撑，因此我们看到债市也出现调整，”法国巴黎银行债券分析师Patrick Jacq称。

但他并未预计公债收益率将强劲回升。

中国央行让人民币贬值之举，反映出中国政治圈内部让人民币贬值从而刺激出口的呼声日渐高涨。据消息人士称，中国央行未来数月仍面临着让人民币进一步贬值的压力。

通胀预期下降使得市场人士越来越认为，欧洲央行或将延长2016年9月到期的量化宽松措施。(完)

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