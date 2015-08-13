芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，低吸买盘带动反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，在周三大跌后反弹，因有一波低吸买盘。
CBOT-9月大豆期货 在20日波林格区间低端附近得到技术性支持。
豆粕期货上涨，但豆油续跌，接近约七年低位，因供应充足。
CBOT-9月豆粕期货 在50日移动均线触及技术阻力。
原油价格下跌，也向豆油施压。
11月大豆期货合约 上扬17美分，报每蒲式耳9.27美元。
12月豆粕合约 收高8.2美元，报每短吨320.0美元。
12月豆油合约 跌0.11美分，报29.31美分。
今日CBOT大豆预估成交量为218,332口，豆粕为103,524口，豆油为99,940口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。