版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，低吸买盘带动反弹

路透芝加哥8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，在周三大跌后反弹，因有一波低吸买盘。

CBOT-9月大豆期货 在20日波林格区间低端附近得到技术性支持。

豆粕期货上涨，但豆油续跌，接近约七年低位，因供应充足。

CBOT-9月豆粕期货 在50日移动均线触及技术阻力。

原油价格下跌，也向豆油施压。

11月大豆期货合约 上扬17美分，报每蒲式耳9.27美元。

12月豆粕合约 收高8.2美元，报每短吨320.0美元。

12月豆油合约 跌0.11美分，报29.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,332口，豆粕为103,524口，豆油为99,940口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐