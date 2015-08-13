全球金市：金价下跌，因美国数据提振美元走强且中国忧虑缓解

* 美元和股市在大跌后反弹

* 中国央行称当前不存在人民币汇率持续贬值的基础

路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周四下跌1%，结束五日连涨的势态，因强劲的美国数据提振美元攀升，且对人民币进一步贬值旳忧虑得到缓解。

股市下跌、美元上涨和臆测人民币贬值可能促使美国推迟升息引发金市一波回补空头涨势，使金价从近期跌势触及的五年半低位反弹，升至7月中来最高水准。

但周四美国零售销售数据反弹，暗示美国经济在第三季初稳步扩张，支撑美联储升息的可能性。

这对黄金不利，因利率攀升将令持有黄金的机会成本上升，且提振美元汇价。

1853 GMT，现货金 下跌1%，报1,114.26美元。

美国12月期金 收跌0.7%，报每盎司1,115.60美元，稍早触及7月中来最高1,126.30美元。

“美国零售销售数据应该扶助抑制金价，除非人民币意外进一步贬值及有更多避险需求，”多伦多道明证券资深商品策略师Mike Dragosits表示。

“因此，金价最终将跌向每盎司1,000美元，因为升息临近和通胀仍然迟滞。”

全球主要股市反弹，公债收益率攀升，此前中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”

美元指数 上涨0.2%。

世界黄金协会(WGC)周四公布的报告显示，第二季黄金需求降至六年低位，因金价走势平淡，而且股市收益前景更佳遏制了黄金需求。

现货钯金 跌1.7%，报每盎司612.50美元，稍早触及两周高位627美元。现货铂金 跌1%，报每盎司987美元。现货银 跌0.7%，报15.37美元。(完)

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