美国债市：公债下跌，因中国央行稳定人民币信心及美联储升息前景

* 中国央行笃定人民币快贬已完成纠偏

* 美国零售销售数据支持美联储升息的可能性

* 美国财政部标售160亿美元30年期公债

路透纽约8月13日 - 美国公债收益率周四上涨，因全球市场企稳，受助于中国央行称当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，且美国零售销售数据强劲提振对美联储将很快升息的预期。

人民币连跌三日，但中国央行周四召开吹风会表示，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

中国周二安排人民币兑美元中间价报价一次性贬值近2%，震动全球市场，带动美国公债和其他避险资产需求急升。

周四金融市场反弹，欧股上升，MSCI全球股票指数 上涨近1点，或0.25%，至420.83。美股基本持平。

因投资者转投较高风险仓位，德债和其他高评级公债收益率上涨。10年期德债 收益率升4个基点，报0.64%。

10年期美债 收益率上涨6个基点，报2.187%，价格下跌15/32。

30年期美债 价格下跌25/32，收益率报2.8573%，此前美国财政部标售160亿美元30年期公债。

五年期美债 价格下跌10/32，收益率报1.5691%，因对美联储9月升息的押注增加。五年期美债对美联储利率政策变动反应尤为敏感。

美国公债收益率上涨，因美国政府公布7月零售销售增加0.6%。该数据反映美国经济动能稳健，且支持对美联储最早在下月升息的预期。

财政部周四标售160亿美元30年期公债，需求一般。得标利率为2.88%，为四次标售中的最低，且低于7月时标售的得标利率3.084%。

财政部周三标售240亿美元10年期公债，需求疲弱，得标利率高于市场预期的水准。

-----------------------1908 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-04/32) 0.713

五年期公债 100-07/32 (-12/32) 1.579

10年期公债 98-09/32 (-17/32) 2.194

30年期公债 102-23/32 (-29/32) 2.864(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]