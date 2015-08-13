加拿大股市：连跌第三日，因能源股下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月13日 - 加拿大主要股指周四连跌第三日，尽管中国央行称当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，缓解了部份投资者忧虑，但美国油价降至六年半新低，带动能源股下挫。
能源股大跌3%，因油价再次受创。美国原油 下跌2.4%，至每桶42.25美元，布兰特原油 跌0.8%，至49.27美元。
本周中国安排人民币贬值令商品价格急跌，因担心中国进口下降。
中国央行周四的言论扶助缓解全球市场部份忧虑。中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫101.13点，或0.71%，报14,238.40点。
10大类股中有五类收跌。金融股下跌0.8%，原材料股跌2.4%。
零售商Canadian Tire Corp 下挫3.2%，向大盘施压，该公司公布的季度盈利低于预期，因销售增长放缓。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。