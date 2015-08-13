加拿大股市：连跌第三日，因能源股下跌

路透多伦多8月13日 - 加拿大主要股指周四连跌第三日，尽管中国央行称当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，缓解了部份投资者忧虑，但美国油价降至六年半新低，带动能源股下挫。

能源股大跌3%，因油价再次受创。美国原油 下跌2.4%，至每桶42.25美元，布兰特原油 跌0.8%，至49.27美元。

本周中国安排人民币贬值令商品价格急跌，因担心中国进口下降。

中国央行周四的言论扶助缓解全球市场部份忧虑。中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫101.13点，或0.71%，报14,238.40点。

10大类股中有五类收跌。金融股下跌0.8%，原材料股跌2.4%。

零售商Canadian Tire Corp 下挫3.2%，向大盘施压，该公司公布的季度盈利低于预期，因销售增长放缓。(完)