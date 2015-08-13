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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 07:02 BJT

****澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月10日当周

8月14日(五)

0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 47.40

0300 新西兰公债外资持有比例 7月 -- 64.1%

8月17日当周

8月17日(一)

暂无重要数据公布

8月18日(二)

0130 澳洲新车销售 7月 -- +3.8%

8月19日(三)

暂无重要数据公布

8月20日(四)

暂无重要数据公布

8月21日(五)

暂无重要数据公布(完)

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