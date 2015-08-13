《美国上市公司业绩公布日程表》--8月14日至8月21日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
汤森路透8月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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8月17日 AMC Q3 2015 安捷伦科技(Agilent Technologies)
8月17日 BMO Q4 2015 雅诗兰黛(Estée Lauder)
8月17日 AMC Q2 2016 Urban Outfitters
8月18日 AMC Q3 2015 Analog Devices
8月18日 BMO Q2 2015 家得宝(Home Depot)
8月18日 BMO Q2 2016 TJX Companies
8月18日 11:00 Q2 2016 沃尔玛(Wal-Mart)
8月19日 BMO Q3 2015 Hormel Foods
8月19日 AMC Q2 2015 L Brands
8月19日 BMO Q2 2015 Lowe's Companies
8月19日 AMC Q1 2016 NetApp
8月19日 BMO Q2 2015 Staples
8月19日 BMO Q2 2015 Target
8月20日 AMC Q2 2016 Salesforce.com
8月20日 20:00 Q2 2015 Gap
8月20日 AMC Q3 2015 惠普(Hewlett-Packard)
8月20日 AMC Q4 2015 Intuit
8月20日 AMC Q2 2015 Ross Stores
8月21日 BMO Q3 2015 Deere & Co
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张若琪)
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