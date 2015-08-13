《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 75.11 +1.73 +2.36 3763923
京东 27.05 +0.28 +1.05 12373310
新浪 39.07 -0.22 -0.56 880603
搜狐 49.45 -0.84 -1.67 358154
网易 133.90 -7.30 -5.17 1717087
百度 160.89 +0.07 +0.04 4683419
台湾
台湾积体电路 20.54 -0.21 -1.01 2160019
联电 1.75 -0.04 -2.23 201429
日月光 5.06 +0.04 +0.80 400075
硅品精密 5.48 +0.05 +0.92 716316
和信超媒体 0.66 -0.02 -2.72 27949
友达 3.13 +0.01 +0.32 100457
中华电信 30.69 -0.28 -0.90 60286
台湾国际航电 39.95 -0.39 -0.97 857332
香港
中国移动 63.72 -0.82 -1.27 160432
中国联通 13.47 -0.32 -2.32 215067
中国电信 54.80 -0.63 -1.14 14937
中芯国际 4.82 +0.15 +3.21 10648
电讯盈科 5.90 +0.03 +0.53 1048
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”