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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 06:56 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 75.11 +1.73 +2.36 3763923

京东 27.05 +0.28 +1.05 12373310

新浪 39.07 -0.22 -0.56 880603

搜狐 49.45 -0.84 -1.67 358154

网易 133.90 -7.30 -5.17 1717087

百度 160.89 +0.07 +0.04 4683419

台湾

台湾积体电路 20.54 -0.21 -1.01 2160019

联电 1.75 -0.04 -2.23 201429

日月光 5.06 +0.04 +0.80 400075

硅品精密 5.48 +0.05 +0.92 716316

和信超媒体 0.66 -0.02 -2.72 27949

友达 3.13 +0.01 +0.32 100457

中华电信 30.69 -0.28 -0.90 60286

台湾国际航电 39.95 -0.39 -0.97 857332

香港

中国移动 63.72 -0.82 -1.27 160432

中国联通 13.47 -0.32 -2.32 215067

中国电信 54.80 -0.63 -1.14 14937

中芯国际 4.82 +0.15 +3.21 10648

电讯盈科 5.90 +0.03 +0.53 1048

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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