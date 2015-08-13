美国与加拿大经济指标预测--8月14日-8月21日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月10日当周
8月14日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +2.1% +0.1%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) -0.9% -0.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +0.5% +0.8%
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
产能利用率 78.0% 77.8%
制造业产出(较前月) +0.4% -0.1%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 93.5 93.1
现况指数 107.0 107.2
预期指数 84.0 84.1
8月17日当周
8月17日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正5.0 正3.86
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 61 60
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 6月 -- 净流入1,150
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入534
8月18日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 120.0 133.7
房屋开工年率(万户) 117.1 117.4
8月19日(三)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.3%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 -- +0.3%
8月20日(四)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- -1.0%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 542 549
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.2% +0.6%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 6.2 5.7
8月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
央行核心CPI(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.3%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +1.0%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。