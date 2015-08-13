表格：新西兰第二季零售销售较前季小幅上升0.1%，升幅不及预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透惠灵顿8月14日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰第二季经季节调整零售销售量较前季小增0.1%，因在线销售增多抵消了燃料、住宿以及酒吧和餐馆销售下降的影响。
第二季实质零售销售较上年同期增加5.9%。经济学家此前预估第二季零售销售量较前季上升0.5%，较上年同期增加5.2%。
第二季零售销售量较前季升幅创2013年第三季以来最小。
在线及基于佣金的销售较前季增长8.1%，而燃料零售下降0.9%。
扣除燃料及汽车相关支出，当季零售销售增长0.1%。
以下为详细数据，括号内为前值:(%)
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经季节调整季度零售销售较前季变动(按可比价格计算):
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+0.1 +2.3 (+2.7) +1.4
(扣除汽车的零售销售)
+0.1 +2.5 (+2.9) +1.5
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经季节调整季度零售销售较前季变动:
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+0.1 +1.5 (+1.7) +1.3
(扣除汽车的零售销售)
-0.2 +2.6 (+3.0) +1.6
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季度实质零售销售较上年同期变动(按可比价格计算):
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+5.9 +7.4 +3.6
(扣除汽车的零售销售)
+6.2 +7.5 +3.5
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季度实质零售销售较上年同期变动:
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+4.1 +5.1 +3.8
(扣除汽车的零售销售)
+5.5 +7.2 +3.2 2015年第三季零售销售数据将于11月16日公布。 参看完整数据，请点选：www.stats.govt.nz(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”