表格：新西兰第二季零售销售较前季小幅上升0.1%，升幅不及预期

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透惠灵顿8月14日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰第二季经季节调整零售销售量较前季小增0.1%，因在线销售增多抵消了燃料、住宿以及酒吧和餐馆销售下降的影响。
第二季实质零售销售较上年同期增加5.9%。经济学家此前预估第二季零售销售量较前季上升0.5%，较上年同期增加5.2%。
第二季零售销售量较前季升幅创2013年第三季以来最小。
在线及基于佣金的销售较前季增长8.1%，而燃料零售下降0.9%。
扣除燃料及汽车相关支出，当季零售销售增长0.1%。
以下为详细数据，括号内为前值:(%)
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经季节调整季度零售销售较前季变动(按可比价格计算):
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+0.1 +2.3 (+2.7) +1.4
(扣除汽车的零售销售)
+0.1 +2.5 (+2.9) +1.5
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经季节调整季度零售销售较前季变动:
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+0.1 +1.5 (+1.7) +1.3
(扣除汽车的零售销售)
-0.2 +2.6 (+3.0) +1.6
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季度实质零售销售较上年同期变动(按可比价格计算):
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+5.9 +7.4 +3.6
(扣除汽车的零售销售)
+6.2 +7.5 +3.5
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季度实质零售销售较上年同期变动:
15年第二季 15年第一季 14年第二季
+4.1 +5.1 +3.8
(扣除汽车的零售销售)
+5.5 +7.2 +3.2 2015年第三季零售销售数据将于11月16日公布。 参看完整数据，请点选：www.stats.govt.nz (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)