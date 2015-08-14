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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:53 BJT

表格：新西兰第二季零售销售较前季小幅上升0.1%，升幅不及预期

路透惠灵顿8月14日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰第二季经季节调整零售销售量较前季小增0.1%，因在线销售增多抵消了燃料、住宿以及酒吧和餐馆销售下降的影响。

第二季实质零售销售较上年同期增加5.9%。经济学家此前预估第二季零售销售量较前季上升0.5%，较上年同期增加5.2%。

第二季零售销售量较前季升幅创2013年第三季以来最小。

在线及基于佣金的销售较前季增长8.1%，而燃料零售下降0.9%。

扣除燃料及汽车相关支出，当季零售销售增长0.1%。

以下为详细数据，括号内为前值:(%)

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经季节调整季度零售销售较前季变动(按可比价格计算):

15年第二季 15年第一季 14年第二季

+0.1 +2.3 (+2.7) +1.4

(扣除汽车的零售销售)

+0.1 +2.5 (+2.9) +1.5

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经季节调整季度零售销售较前季变动:

15年第二季 15年第一季 14年第二季

+0.1 +1.5 (+1.7) +1.3

(扣除汽车的零售销售)

-0.2 +2.6 (+3.0) +1.6

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季度实质零售销售较上年同期变动(按可比价格计算):

15年第二季 15年第一季 14年第二季

+5.9 +7.4 +3.6

(扣除汽车的零售销售)

+6.2 +7.5 +3.5

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季度实质零售销售较上年同期变动:

15年第二季 15年第一季 14年第二季

+4.1 +5.1 +3.8

(扣除汽车的零售销售)

+5.5 +7.2 +3.2 2015年第三季零售销售数据将于11月16日公布。 参看完整数据，请点选：www.stats.govt.nz (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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