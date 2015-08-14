金砖国家：8月13日股汇市收盘纵览

路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.36%，至864.80点。

中国股市：沪综指震荡收涨1.8%，人民币贬值负面影响开始消退

中国汇市：人民币收三连跌至四年低点，央行双管齐下后市料渐趋平静

香港股市：恒生指数反弹收高，受人民币贬势缓解预期支撑

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巴西股市：银行股挫跌，推动大盘收低，巴西最大银行Banco do Brasil SA公布的季度业绩激起对未来几个月贷款违约有可能进一步增加的担忧。对政府重提增加金融机构所得税计划的担忧连续第二天打压股市。指标股指Bovespa指数 收低0.78%，报48,009.565点。

巴西汇市：对巴西可能发生持续政治危机的不安情绪令雷亚尔承压。雷亚尔兑美元 下跌，收报3.5130/37，上日收报3.4739/44。

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南非股市：收高，受电商和传媒巨擘Naspers股价劲扬逾7%带动，Naspers股价受到中国腾讯股价因业绩良好大幅攀升的激励。指标Top-40指数 收高2%，报45,877点；大盘综合指数 收高1.59%，报51,375点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受人民币贬值持续打压

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印度股市：终止连跌四日之势，因投资者买入近期挫跌的个股，另外有媒体报导政府一委员会对外国投资者征收替代性最低税的做法提出质疑也带来扶助。BSE指数 收高0.14%至27,549.53点；NSE指数 小涨0.08%至8,355.85点。

印度汇市：卢比兑美元 小幅贬破65关口，为2013年9月以来首次，因市场仍在消化人民币贬值的影响。有交易员称，印度央行可能在65左右抛售了美元，以放缓卢比跌势。卢比兑美元收报65.10/65.11，上日收报64.77/64.78。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.32%至828.930点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.66%至450.03点。