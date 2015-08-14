中国个股：国机汽车和海油工程等多公司受天津爆炸事故影响财产受损

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透上海8月14日 - 针对周三晚间天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，沪深两市有十余家A股上市公司周四午间或晚上发布公告披露所受影响。国机汽车 称在该区域的车辆存储仓库受损，津膜科技 、滨海能源 、海油工程 、中国汽研 等公司仓库或厂房局部受损。
国机汽车公告称，其在爆炸区域有车辆存储仓库。由于事故现场已戒严，公司暂无法对车辆损坏的具体情况进行统计，后续将启动保险索赔流程；并已确认本次事故未造成公司员工伤亡。
海油工程表示，因距离爆炸地点较近，公司办公楼部分玻璃和部分设施受损。公司正在对办公设施进行全力抢修，将尽快恢复正常办公；公司已经购买了财产一切险和公众责任险。
滨海能源则指出，因此次爆炸事件导致公司办公楼、厂房的部分门窗、玻璃、室内装修等损毁，已向承保财产险的保险公司积极申报理赔，目前公司各项生产运营和日常办公均基本正常。 中国汽研则表示，其天津分公司离爆炸地点距离4公里，经查，天津分公司所属员 工未发生任何伤亡，样车未受到任何损失，房屋局部受损。为防范二次风险，天津分公司目前暂停检测工作业务。
津膜科技公告称，公司距离爆炸地点直线距离为5公里，公司厂房及办公区域受到轻微损伤，公司第一时间进行清理、修复，同时认真检查了产品生产线，目前生产正常。 而天津港 公告指出，公司对下属公司进行了调查核实，港口生产和运营正常，关于可能连带引起公司产生的损失正在评估之中。 津滨发展 、中储股份 、天津普林 、中环股份 、天津松江 等多家公司表示，此次爆炸事件未对公司生产经营造成影响，公司生产经营情况一切正常。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)