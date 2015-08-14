中国个股：国机汽车和海油工程等多公司受天津爆炸事故影响财产受损

路透上海8月14日 - 针对周三晚间天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，沪深两市有十余家A股上市公司周四午间或晚上发布公告披露所受影响。国机汽车 称在该区域的车辆存储仓库受损，津膜科技 、滨海能源 、海油工程 、中国汽研 等公司仓库或厂房局部受损。

国机汽车公告称，其在爆炸区域有车辆存储仓库。由于事故现场已戒严，公司暂无法对车辆损坏的具体情况进行统计，后续将启动保险索赔流程；并已确认本次事故未造成公司员工伤亡。

海油工程表示，因距离爆炸地点较近，公司办公楼部分玻璃和部分设施受损。公司正在对办公设施进行全力抢修，将尽快恢复正常办公；公司已经购买了财产一切险和公众责任险。

滨海能源则指出，因此次爆炸事件导致公司办公楼、厂房的部分门窗、玻璃、室内装修等损毁，已向承保财产险的保险公司积极申报理赔，目前公司各项生产运营和日常办公均基本正常。 中国汽研则表示，其天津分公司离爆炸地点距离4公里，经查，天津分公司所属员 工未发生任何伤亡，样车未受到任何损失，房屋局部受损。为防范二次风险，天津分公司目前暂停检测工作业务。