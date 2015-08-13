《中国报摘》--中国证券报8月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国人民银行周四召开记者会，对近期人民币热点问题作出解答。央行行长助理张晓慧表示，中间价基础报价机制完善后经过两天的调整，人民币汇率逐渐向市场化水平回归，3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已经基本完成。
* 其他:
--国家发改委下发通知指出，将推进现代物流加快发展，引领社会资本重点投向与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区等国家战略相匹配的物流工程，重点提高沿带、沿路、沿江和京津冀区域内的物流基础设施水平，促进互联互通。
--针对周三晚天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，多家A股上市公司发布相关公告。其中国机汽车 车辆存储仓库受损，天津港 、津膜科技 、滨海能源 、海油工程 、中国汽研 等公司仓库或厂房局部受损，其他多数公司表示生产经营正常。
--数据显示，8月中旬，已有30只中概股企业收到私有化收购要约，而在整个2015年二季度，私有化成为中概股最热的概念，20余家中概股企业宣布私有化退市。
--五粮液 公告称，经初步研讨论证，公司拟筹划以非公开发行股票方式实施员工持股，但此事项尚存在不确定性。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”