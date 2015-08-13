《中国报摘》--中国证券报8月14日

* 头版头条:

--中国人民银行周四召开记者会，对近期人民币热点问题作出解答。央行行长助理张晓慧表示，中间价基础报价机制完善后经过两天的调整，人民币汇率逐渐向市场化水平回归，3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已经基本完成。

* 其他:

--国家发改委下发通知指出，将推进现代物流加快发展，引领社会资本重点投向与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区等国家战略相匹配的物流工程，重点提高沿带、沿路、沿江和京津冀区域内的物流基础设施水平，促进互联互通。

--针对周三晚天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，多家A股上市公司发布相关公告。其中国机汽车 车辆存储仓库受损，天津港 、津膜科技 、滨海能源 、海油工程 、中国汽研 等公司仓库或厂房局部受损，其他多数公司表示生产经营正常。

--数据显示，8月中旬，已有30只中概股企业收到私有化收购要约，而在整个2015年二季度，私有化成为中概股最热的概念，20余家中概股企业宣布私有化退市。