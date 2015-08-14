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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月14日-8月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
 日期   时间   国家     规模       发行细节
 8/17   1350   法国                标售国库券(BTF)
 8/18          日本                标售20年期公债
 8/18          西班牙              标售六个月和12个月期国库
                                   券
 8/18          日本                标售12个月期贴现国库券
 8/19          德国     50亿欧元   标售两年期联邦债券
 8/20          英国                标售2036年到期、票息4¼%
                                   公债
 8/20          日本                加强流动性标售
                                   
 8/20          西班牙              标售公债
                                   
 8/20          日本                标售三个月期贴现国库券
                                   
                                   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 郑茵)

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