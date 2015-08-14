《新兴市场重要经济事件预告》--8月14日-8月21日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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8月14日(五)
布拉格--捷克央行公布8月政策会议的会议记录(0700)。
8月17日(一)
暂无重要经济事件。
8月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议，料不宣布利率决定。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，商讨利率决定。
雅加达--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会。
8月19日(三)
安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。
8月20日(四)
雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在印尼央行-国际清算银行(BIS)研究会议上的演讲稿(0645)
首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策和物价计量问题”会议上发表讲话(0020)。
8月21日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)