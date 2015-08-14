《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7521港元 ) 美股道琼工业指数周四收高5.74,或0.03%,报17408.25点.因美国原油期货跌至六年半最低,能源股下跌，抵销零售销售数据反 弹和思科业绩强于预期为股市带来的提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 127.570 -0.81 45137 9.889 -1.30 中国铝业 9.560 -0.42 18149 2.964 -1.51 中国移动 63.720 -1.27 160432 98.793 -0.16 中国人寿 18.450 0.11 198106 28.605 -0.85 中石油 94.810 0.01 50276 7.350 -1.08 中石化 74.560 -0.17 44027 5.780 -0.69 汇丰控股 <HSBC.K 43.780 -0.02 1487833 67.877 -0.91 中电信 54.800 -1.14 14937 4.248 -0.74 中国联通 13.470 -2.32 215067 10.442 0.21 兖州煤业 5.890 1.55 12340 4.566 -1.38 华能国际 47.450 -0.55 12452 9.196 -0.15 南方航空 41.460 1.17 20470 6.428 2.03 东方航空 35.270 3.22 13505 5.468 2.60 中芯国际 4.820 3.21 10648 0.747 -1.67 （完）
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)