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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

路透香港8月14日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7521港元      )
                                                                                                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周四收高5.74,或0.03%,报17408.25点.因美国原油期货跌至六年半最低,能源股下跌，抵销零售销售数据反                                                                                     
 弹和思科业绩强于预期为股市带来的提振。                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                             
 中海油                       127.570   -0.81      45137             9.889      -1.30                                                                                                              
 中国铝业                       9.560   -0.42      18149             2.964      -1.51                                                                                                              
 中国移动                      63.720   -1.27     160432            98.793      -0.16                                                                                                              
 中国人寿                      18.450    0.11     198106            28.605      -0.85                                                                                                              
 中石油                        94.810    0.01      50276             7.350      -1.08                                                                                                              
 中石化                        74.560   -0.17      44027             5.780      -0.69                                                                                                              
 汇丰控股            <HSBC.K   43.780   -0.02    1487833            67.877      -0.91                                                                                                              
 中电信                        54.800   -1.14      14937             4.248      -0.74                                                                                                              
 中国联通                      13.470   -2.32     215067            10.442       0.21                                                                                                              
 兖州煤业                       5.890    1.55      12340             4.566      -1.38                                                                                                              
 华能国际                      47.450   -0.55      12452             9.196      -0.15                                                                                                              
 南方航空                      41.460    1.17      20470             6.428       2.03                                                                                                              
 东方航空                      35.270    3.22      13505             5.468       2.60                                                                                                              
 中芯国际                       4.820    3.21      10648             0.747      -1.67                                                                                                              
 （完）

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