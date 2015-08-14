《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

*工商时报：

--德国Ifo经济研究院发布第三季全球经济气候指数，因为受访专家对当前经济评价下跌，第三季全球经济气候指数为95.9，较上季下跌。在台湾部分，受访专家认为当前整体经济〞欠佳〞，但预期六个月后可望〞转好〞。

--台湾金管会表示，数位化金融环境3.0从去年开始推动，今年更推出六大措施加快脚步，其中开放银行线上12项新服务，目前开办银行已达27家，而12项业务都上线的有元大银、新光银，另外已开办六项以上的有九家银行。

--经济部宣布将修改赴大陆地区投资办法，赴大陆投资晶圆厂，无论独资新设或并购、参股其制程技术均需落后该公司在台制程技术一个世代，新设晶圆厂以三座为限，超过12寸晶圆铸造仍列为禁止类，预计下周即可生效。

*经济日报：

--中央银行松绑房贷信用管制，公民营银行高层肯定。合作金库银行董事长廖灿昌预估，此举可让台湾房价加速触底反弹、交易量扩增，今年底前就可以看到。

--鸿海 公布第二季财报，受苹果 与非苹产品新旧交替、未分配盈余税影响，单季获利季减逾一成，但仍如市场预期攀上历年同期新高，每股纯益为1.65台币，淡季表现仍相当出色。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。