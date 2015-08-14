《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
*工商时报：
--德国Ifo经济研究院发布第三季全球经济气候指数，因为受访专家对当前经济评价下跌，第三季全球经济气候指数为95.9，较上季下跌。在台湾部分，受访专家认为当前整体经济〞欠佳〞，但预期六个月后可望〞转好〞。
--台湾金管会表示，数位化金融环境3.0从去年开始推动，今年更推出六大措施加快脚步，其中开放银行线上12项新服务，目前开办银行已达27家，而12项业务都上线的有元大银、新光银，另外已开办六项以上的有九家银行。
--经济部宣布将修改赴大陆地区投资办法，赴大陆投资晶圆厂，无论独资新设或并购、参股其制程技术均需落后该公司在台制程技术一个世代，新设晶圆厂以三座为限，超过12寸晶圆铸造仍列为禁止类，预计下周即可生效。
*经济日报：
--中央银行松绑房贷信用管制，公民营银行高层肯定。合作金库银行董事长廖灿昌预估，此举可让台湾房价加速触底反弹、交易量扩增，今年底前就可以看到。
--鸿海 公布第二季财报，受苹果 与非苹产品新旧交替、未分配盈余税影响，单季获利季减逾一成，但仍如市场预期攀上历年同期新高，每股纯益为1.65台币，淡季表现仍相当出色。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)