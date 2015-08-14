《香港报摘》--经济日报8月14日

**头版头条**

--人民银行昨日表示，人民币贬值压力已释放，人民币兑美元滙率中间价3%的偏差已调整到位。受消息刺激，在岸现货价（CNY）应声反弹趋稳，收市微跌0.2%，报6.399，较中间价高出20点子。现货价高于中间价，为去年11月来首次。

**其他**

--人民币滙价跌势未止，企业投资者滙兑风险增，I.T 昨率先止蚀离场，以现货及远期合约，将人币定存兑回港元规避风险，其实远期合约具赌博成分，看错方向损失可更为惨重。

--人民币滙价急剧波动，银行担忧资金池将收缩，不断以高息吸存款。昨再有3家银行上调人民币定期存款息率，包括建行亚洲把3个月存期的年息上调0.1厘，新息率至3.7厘，继续问鼎全城最高。

--李宁 中期业绩胜预期，亏损大幅收窄至2,940万元人民币，经营现金流转正。主席李宁表明，有信心今年扭亏为盈，与小米合作产品销售理想，本月18日将推自家研发新篮球鞋品牌「小强」。

--港铁 受惠于物业发展利润急升10倍，上半年基本业务利润增加55.5%至68.27亿港元，胜预期。不过，集团提前「预警」，下半年缺乏大型物业发展项目利润，只能靠铁路及商场等经常性收益支撑。（完）

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