《香港报摘》--经济日报8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
**头版头条**
--人民银行昨日表示，人民币贬值压力已释放，人民币兑美元滙率中间价3%的偏差已调整到位。受消息刺激，在岸现货价（CNY）应声反弹趋稳，收市微跌0.2%，报6.399，较中间价高出20点子。现货价高于中间价，为去年11月来首次。
**其他**
--人民币滙价跌势未止，企业投资者滙兑风险增，I.T 昨率先止蚀离场，以现货及远期合约，将人币定存兑回港元规避风险，其实远期合约具赌博成分，看错方向损失可更为惨重。
--人民币滙价急剧波动，银行担忧资金池将收缩，不断以高息吸存款。昨再有3家银行上调人民币定期存款息率，包括建行亚洲把3个月存期的年息上调0.1厘，新息率至3.7厘，继续问鼎全城最高。
--李宁 中期业绩胜预期，亏损大幅收窄至2,940万元人民币，经营现金流转正。主席李宁表明，有信心今年扭亏为盈，与小米合作产品销售理想，本月18日将推自家研发新篮球鞋品牌「小强」。
--港铁 受惠于物业发展利润急升10倍，上半年基本业务利润增加55.5%至68.27亿港元，胜预期。不过，集团提前「预警」，下半年缺乏大型物业发展项目利润，只能靠铁路及商场等经常性收益支撑。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)