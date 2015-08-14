中国个股：外高桥拟收购和托管母公司资产，集团整体上市启动

路透上海8月14日 - 中国上海外高桥保税区开发股份有限公司 周四晚间公告称，公司拟收购和托管母公司上海外高桥（集团）有限公司的部分资产，母公司五位副总经理将“空降”上市公司任职，上市公司计划更名为上海外高桥集团股份有限公司。这些动作显示，外高桥（集团）有限公司的整体上市计划已启动。

公告指出，根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，外高桥拟收购母公司持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权、上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权和上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权事项。这些资产的评估工作近期将启动。

另外，外高桥还拟托管母公司持有的11家公司股权资产，包括外高桥新市镇开发管理公司100%股权、上海新高桥开发公司48.7%股份、上海自贸区联合发展公司45%股份、上海人寿股份公司10%股权，以股权比例计合并净资产达19.2亿元人民币。基础管理费为净资产的1%；浮动管理费为当年利润超出前三年加权平均净利的两成。

外高桥的管理层亦出现大变动，公司总经理施伟民退休，由具备苏州工业园区丰富开发经验的刘樱接任。同时，母公司外高桥集团的五位副总经理出任上市公司副总经理。

外高桥稍早公告称，母公司上海外高桥（集团）有限公司拟于近期更名为上海外高桥资产管理有限公司。

6月上海浦东新区发布浦东国资国企改革18条，其中提到上海自贸区外高桥片区的开发建设主体--外高桥集团，目标是打造战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的国有投资控股公众公司，以市场化手段更好地服务自贸区建设。

外高桥周四收报30.3元，过去一个月累计上涨21.8%。（完）