日本已公布经济指标--2015/8/14

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r 8月16日 -0.5% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.1% +0.1% 8月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.1% +0.1% 8月27日 -- 工业生产(m/m) 6月 +1.1% r -2.1% r 8月30日 -- 失业率 6月 3.4% @ 3.3% @ 8月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差690 逆差2,160 8月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -2.0% +4.8% 8月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)