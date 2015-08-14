《台湾重要政经日程》--8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
=====================今日重要政经消息============================== 8/14(五) --16:00 主计总处公布第二季经济成长率统计值及修正全年的预估。 ===================================================================== 8/17(一) --16:20 央行公布7月人民币存款数据。 8/19(三) *--11:00 宏利投信举行记者会。 *--12:00 群益投信记者会。 --国泰投信举行中国高收益债券基金记者会。 8/20(四) --16:00 经济部公布7月外销订单，上月为年衰退5.8%。 --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 8/24(一) --08:30 主计总处公布7月失业率，上月为3.76%。 --16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月为下跌1.35%。 *8/28(五) --14:00 中信金控业绩说明会。 9/4(五) --16:10 台湾央行公布8月底外汇存底。上月底为4,219.56亿美元。 9/7(一 ) --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。 9/8(二) --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)