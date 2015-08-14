《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

**上海证券报**

--中国保险监督管理委员会主席项俊波表示，目前，中国保险业已成为世界保险业的主要引擎，中国保险业规模也有望在5-7年内赶上美国。

--记者从多个渠道证实，杭州已确定申办2023年亚运会，上周末杭州迎来了亚奥理事会成员的实地考察；最快今年秋季，亚奥理事会就将宣布2023年亚运会的主办城市，而从目前情况来看，杭州很可能是唯一申办城市，成功把握极大。

--6月底以来货币基金持续扩容。数据统计显示，截至8月12日，华宝兴业现金添益的规模已达到1,575亿份，较6月底的501.61亿份增长213.99%；此外银华日利基金规模达328亿份，在场内货币基金中规模排名仅次于华宝兴业现金添益，较6月底增长234.15%。

--财政部、国家税务总局发布通知，对保险公司开办的一年期以上返还性人身保险产品取得的保费收入免征营业税。保险公司应当对免税的人身保险产品单独核算，未单独核算的，不得享受营业税免税政策，通知自9月1日起执行。

--外高桥 今日发布多个公告，包括更改上市公司名称为“上海外高桥集团股份有限公司”，收购控股股东上海外高桥（集团）有限公司部分资产，受集团委托管理多项非上市公司资产。

**人民日报**

--国家邮政局公布邮政行业最新运行情况，1-7月邮政企业和全国快递服务企业业务收入累计完成2,188.7亿元，同比增长24.7%；其中快递服务企业业务量累计完成101亿件，同比增长43.9%。（完）