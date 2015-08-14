《香港报摘》--信报8月14日

**头版头条**

--港铁 新铁路线工程进度缓慢导致造价上涨，按最新估算，港铁余下四条新铁路线总工程造价合共超支达431亿港元，港铁将于明年初向政府提交沙中线造价估算报告，造价有可能进一步上升，超支尚未封顶。

**其他**

--近年积极改变店舖策略，在港不再抢贵舖及关闭亏损店舖的佐丹奴 策略初见成效，今年上半年盈利2.08亿港元，按年增长19.5%。主席刘国权表示，若由现时租金水平再下调三分之一，才考虑重回铜锣湾开铺。

--惠生工程 发盈喜，预期截至2015年6月底止半年业绩除税后溢利将较2014年同期增加至少200%。主要原因包括该集团主要煤化工及炼油项目进展顺利，并步入主要施工阶段，导致期内确认的收益高于2014年同期。

--电讯广播 新股东黎瑞刚创办的微鲸科技，昨晚在上海举行首款产品发布会，为4K互联网电视。他透露，公司仅成立四个月，首期启动资金20亿元人民币，腾讯 和阿里巴巴 均有份参与投资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘