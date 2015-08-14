《香港报摘》--信报8月14日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
**头版头条**
--港铁 新铁路线工程进度缓慢导致造价上涨，按最新估算，港铁余下四条新铁路线总工程造价合共超支达431亿港元，港铁将于明年初向政府提交沙中线造价估算报告，造价有可能进一步上升，超支尚未封顶。
**其他**
--近年积极改变店舖策略，在港不再抢贵舖及关闭亏损店舖的佐丹奴 策略初见成效，今年上半年盈利2.08亿港元，按年增长19.5%。主席刘国权表示，若由现时租金水平再下调三分之一，才考虑重回铜锣湾开铺。
--惠生工程 发盈喜，预期截至2015年6月底止半年业绩除税后溢利将较2014年同期增加至少200%。主要原因包括该集团主要煤化工及炼油项目进展顺利，并步入主要施工阶段，导致期内确认的收益高于2014年同期。
--电讯广播 新股东黎瑞刚创办的微鲸科技，昨晚在上海举行首款产品发布会，为4K互联网电视。他透露，公司仅成立四个月，首期启动资金20亿元人民币，腾讯 和阿里巴巴 均有份参与投资。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)