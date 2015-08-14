重发-中国保险：明年底规模有望超日本，5-7年内赶上美国--保监会主席

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路透北京8月14日 - 中国国内保险业2015年上半年利润增幅突破200%。保监会主席项俊波表示，随着经济的不断进步，中国保险业仍有很大增长空间；按照当前年均增速计算，明年年底国内保险业规模将有望超过日本，五到七年内赶上美国。

上海证券报周五援引他在保监会与河南郑州签署战略合作备忘录的仪式上的介绍称，截至2014年底，国内保险业保费收入已突破2万亿元人民币，远超1980年时的4.6亿元，位居世界第三，期间年均增速高达28%。

“尽管当前我国保险业规模已位居全球前列，但随着我国经济社会的不断进步，保险业未来的增长空间仍然巨大。”他说。

项俊波援引数据指出，2014年中国人均保费的平均水平仅为235美元，同期保费收入占GDP的平均比重仅为3%，均远低于世界水平；目前中国保险业资产规模刚刚突破11万亿元，远低于银行资产规模。

他并透露，未来中国保险业改革将着眼于完善国家现代金融体系、完善社会保障体系、完善现代农业服务体系、完善国家灾害救助体系、完善社会管理体系等五大方面，届时保险业将在经济社会建设中发挥更加重要的作用。

以保险资金服务社会养老和基础设施建设为例，据测算，五年之内，保险业可为社区养老提供1万至3.5万亿元资金，直接为社会创造就业岗位150万至300万个；20年内，保险业可为全国基础设施建设筹措的资金也将不少于24万亿元。