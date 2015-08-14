版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 08:53 BJT

《交易视点》台债虽见获利了结卖压但仍有承接力道--群益金鼎证券

路透台北8月14日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上日央行临时记者会并未紧急降息，主要对房市控管松绑，但可能为未来降息作准备。后续观察货币市场利率下滑程度，市场虽然有获利了结卖压，但承接力道仍强，整体趋势仍偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐