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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:04 BJT

《全球汇市》美元持稳，但市场对人民币和中国经济前景仍感不安

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1160 1.1148 0.11 -7.75 1.2097

美元/日圆 124.38 124.41 -0.02 4.12 119.68

欧元/日圆 138.81 138.69 0.09 -4.41 144.78

美元/瑞郎 0.9750 0.9760 -0.10 -1.92 0.9941

英镑/美元 1.5617 1.5607 0.06 0.28 1.5573

美元/加元 1.3058 1.3055 0.02 12.39 1.1618

澳元/美元 0.7371 0.7355 0.22 -9.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6546 0.6570 -0.37 -16.04 0.7797

澳元/日圆 91.680 91.500 0.20 -6.19 97.750

新西兰元/日圆 81.420 81.740 -0.39 -12.92 93.310

英镑/日圆 194.24 194.19 0.03 4.52 186.38

澳元/新西兰元 1.1250 1.1188 0.55 7.46 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/李婷仪 审校 王丽鑫/郑茵/白云)

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