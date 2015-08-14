更正-全球矿业：中国神华集团是力拓动力煤资产的潜在竞购方之一--报导

(更正：因译文有误，第三段“一周前”应为“几周前”；并修正第四段措辞，“New Hope只对力拓的部分资产有兴趣”应为“New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣”)

路透悉尼8月14日 - 澳洲金融评论报周五报导，正在评估竞购力拓 40亿美元的动力煤业务的六个潜在买家中，包括中国神华集团 。

对力拓动力煤资产的角逐本来只在嘉能可 和伦敦X2 Resources两家公司之间展开，后来神华集团、煤矿商New Hope Corp Ltd 、以及一家不知名称专注于矿业的私募股权投资公司的加入，扩大了竞争队伍。

而就在几周前，澳洲环境部长Greg Hunt称，他将复核政府对中国神华能源在澳洲的Watermark动力煤和半软焦煤项目的审批，该项目规模达10亿美元。

澳洲金融评论援引未具名消息人士称，规模较小的New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣。