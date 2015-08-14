更正-全球矿业：中国神华集团是力拓动力煤资产的潜在竞购方之一--报导

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(更正：因译文有误，第三段“一周前”应为“几周前”；并修正第四段措辞，“New Hope只对力拓的部分资产有兴趣”应为“New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣”)
路透悉尼8月14日 - 澳洲金融评论报周五报导，正在评估竞购力拓 40亿美元的动力煤业务的六个潜在买家中，包括中国神华集团 。
对力拓动力煤资产的角逐本来只在嘉能可 和伦敦X2 Resources两家公司之间展开，后来神华集团、煤矿商New Hope Corp Ltd 、以及一家不知名称专注于矿业的私募股权投资公司的加入，扩大了竞争队伍。
而就在几周前，澳洲环境部长Greg Hunt称，他将复核政府对中国神华能源在澳洲的Watermark动力煤和半软焦煤项目的审批，该项目规模达10亿美元。
澳洲金融评论援引未具名消息人士称，规模较小的New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣。
神华集团发言人没有立即就此置评，其他公司则暂无法立即联系上。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)