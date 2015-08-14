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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 09:02 BJT

《交易视点》台债料维持殖利率低档震荡格局--元大宝来证

路透台北8月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾央行连续三日调降隔拆利率维持市场宽松，且央行在昨日记者会所公布的预估全年CPI为负0.1%，但未有通缩疑虑，官方也以行动来说明经济已经下行。

但是公债殖利率短线跌幅已深，政策传递效果递减，若央行无进一步宽松动作，殖利率较不易出现大幅下滑行情，维持低档震荡格局，预估10年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.87%。

人民币在一次性贬值之后，市场对于人民币进一步贬值的预期减弱，回归基本面波动，但美国进出口所受到的影响仍需持续观察；然而油价等原物料价格持续下跌走势对未来通膨前景增添不安定因素，预期美债长端殖利率弹幅有限或出现下滑。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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