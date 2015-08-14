《交易视点》台债料维持殖利率低档震荡格局--元大宝来证

路透台北8月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾央行连续三日调降隔拆利率维持市场宽松，且央行在昨日记者会所公布的预估全年CPI为负0.1%，但未有通缩疑虑，官方也以行动来说明经济已经下行。

但是公债殖利率短线跌幅已深，政策传递效果递减，若央行无进一步宽松动作，殖利率较不易出现大幅下滑行情，维持低档震荡格局，预估10年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.87%。