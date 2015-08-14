《交易视点》台债料维持殖利率低档震荡格局--元大宝来证

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾央行连续三日调降隔拆利率维持市场宽松，且央行在昨日记者会所公布的预估全年CPI为负0.1%，但未有通缩疑虑，官方也以行动来说明经济已经下行。
但是公债殖利率短线跌幅已深，政策传递效果递减，若央行无进一步宽松动作，殖利率较不易出现大幅下滑行情，维持低档震荡格局，预估10年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.87%。
人民币在一次性贬值之后，市场对于人民币进一步贬值的预期减弱，回归基本面波动，但美国进出口所受到的影响仍需持续观察；然而油价等原物料价格持续下跌走势对未来通膨前景增添不安定因素，预期美债长端殖利率弹幅有限或出现下滑。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)